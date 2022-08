Uomo ferito a colpi d’arma 15 anni fa, rintracciato ad Isola latitante marocchino

È finita questo pomeriggio la latitanza, durata oltre cinque anni, di un 55enne marocchino che era ricercato dal 14 aprile del 2017. Sull’uomo - che è stato rintracciato ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, dai Carabinieri di Cosenza supportati dai colleghi del posto – pendeva un ordine di carcerazione emesso della Procura della Repubblica bruzia, dovendo espiare una pena residua ad un anno, nove mesi e ventisei giorni.

Il 55enne è stato difatti condannato in via definitiva, il 22 aprile del 2014, per concorso in lesioni personali gravi, commesse con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un suo connazionale: un fatto avvenuto a Cosenza il 2 ottobre del 2007.

A condurre le indagini, successive al grave fatto di sangue, furono i Carabinieri di Cosenza. Gli inquirenti, in particolare, accertarono che quel giorno di 15 anni fa, intorno alle undici di sera, un italiano accompagnato in motocicletta dal marocchino arrestato oggi, si sarebbero recati presso l’abitazione della vittima sparandogli contro più colpi d’arma ferendolo gravemente alla gamba sinistra.

Il 55enne, dopo l’arresto, è stato associato presso la casa circondariale di Crotone dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.