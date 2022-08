Crotone all’asciutto. Domani attive le autobotti, ecco dove fare le scorte d’acqua

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile attivato dal Comune di Crotone per l’emergenza idrica (QUI) che sta interessando, per l’ennesima volta, la città capoluogo, ha reso note le posizioni della autobotti messe a disposizione dei cittadini che da qualche ora si trovano con i rubinetti all’asciutto per fare scorta di acqua.

Autobotti che saranno disponibili da domani, sabato 6 agosto, secondo queste dislocazioni: un mezzo della Protezione civile sarà dalle 13 presso la sede della Croce Rossa di quartiere Tufolo; un altro dalle 9 alle 13 in piazzale Nettuno; e dalle 14 alle 19 a Papanice (ingresso campo bocce).

Le autobotti di Calabria Verde Saranno operative invece dalle 9 alle 13 presso l’Agip di Capo Colonna e dalle 14 nel quartiere Margherita (in Via Melograni).

I mezzi Congesi dalle 9 alle 13 in Via Nazioni Unite (presso il supermercato Pam) e dalle 14 alle 19 nel parcheggio della scuola Montessori.