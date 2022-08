Violenta rissa a Bonifati, accoltellato un uomo

È finita nel peggiore dei modi una rissa nata nella tarda serata di ieri a Bonifati: due uomini, entrambi incensurati, hanno iniziato dapprima a discutere per poi finire a litigare per futili motivi, e dopo qualche parola grossa è volato anche qualche schiaffo e qualche pugno. Improvvisamente, però, uno dei due ha tirato fuori un coltello, colpendo l'avversario un paio di volte e ferendolo fortunatamente in maniera non grave.

Il tutto è accaduto nel corso della notte in località Cittadella del Capo. Immediata la richiesta di aiuto, con il 118 che ha prontamente soccorso la vittima trasferendola poi in ospedale per le cure del caso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagano ora i Carabinieri della compagnia di Scalea per ricostruire l'accaduto.