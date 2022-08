I Tesori del Mediterraneo, conclusa la XVII edizione

Si spengono i riflettori e cala il sipario su una delle edizioni più importanti e prestigiose de “I tesori del Mediterraneo”.

"Una edizione, la 17esima - si legge in una nota dei promotori - che verrà ricordata per l’altissimo livello culturale, la ricchezza e varietà di eventi e, soprattutto per le prestigiose collaborazioni che, in occasione del 50enario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ha caratterizzato iniziative originali e apprezzatissime dal pubblico.

Iniziamo da “Me_Too” il nuovissimo contest che ha visto schierati gruppi di allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per la decorazione delle singolarissime barche per la Regata internazionale del Mediterraneo. Il fascino del mito ha preso le forme e i colori dell’arte e della fantasia degli studenti, rendendo ancora più suggestiva la competizione. L’opera “Leggende dal Mare” ha vinto il concorso attraverso i voti della giuria tecnica sommati ii voti on line dei cittadini che, in totale, sono stati oltre 8mila, e migliaia le visualizzazioni.

L’“Estemporanea di pittura”, ancora l’Accademia e il Museo Archeologico Nazionale, per la realizzazione di una tela di 40 metri raffigurante i nostri guerrieri bronzei del V sec. A.C., ora esposta, in sezioni di circa un metro, nei negozi cittadini.

E poi l’incontro, in una straordinaria location: la terrazza del MArRc. “I Bronzi di Riace tra i Tesori del Mediterraneo” non il solito convegno ma un appuntamento originale per scoprire aneddoti e curiosità legate al mistero che circonda i Bronzi, col direttore Carmelo Malacrino, il dir. Dell’Accademia Piero Sacchetti, il professor Castrizio, e nel corso del quale due professori dell’Accademia hanno illustrato dal vivo una tecnica di lavorazione del bronzo.

Il “Premio Apollo”, dedicato alle case editrici calabresi il cui premio in denaro vuol essere un sostegno alle stesse nonché un contributo per la pubblicazione di titoli inediti, che si è affiancato agli incontri letterari presso “Opera” di Tresoldi.

Grande successo anche per i “Salotti televisivi” che nel corso dei giorni hanno ospitato amministratori, rappresentanti istituzionali, artisti, autorevoli rappresentanti delle Forze dell’Ordine e registrato, tra le altre, l’importantissima presenza del direttore della Dia Maurizio Vallone, e del presidente del Tribunale di Catanzaro Rodolfo Palermo. Sicurezza, legalità, territorio, turismo, economia, sport, solo alcuni degli argomenti trattati all’interno dei talk show.

E ancora, uno degli eventi più amati dei Tesori che porta in riva allo Stretto sportivi da tutt’Italia e, quest’anno, d’Europa: la Regata internazionale del Mediterraneo che ha regalato forti emozioni e ha visto trionfare l’equipaggio delle Fiamme Gialle.

E la sera gli spettacoli presentati da Adriana Volpe, per la cui direzione artistica si legge la prestigiosa firma di Roberto Vecchi: il concerto di Arisa, Valerio Scanu, Alfa, solo per citarne alcuni, poi i comici, la sfilata di moda e le premiazioni. Così l’Arena Ciccio Franco è stata gremita di pubblico che ha dimostrato partecipazione ed apprezzamento.

Da Piazza De Nava all’Area, passando per Opera, attraverso la Cittadella, il Lungomare Falcomatà è stato teatro di ospiti ed eventi per questa indimenticabile sei giorni.

Una special edition, dunque, che non ha trascurato l’impegno sociale dando ampio spazio anche a partner come Unicef e Cip.

Impossibile nominare tutti gli artisti, ospiti, autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali, enti e associazioni che si sono avvicendati, che hanno collaborato, partecipato, vissuto questa straordinaria edizione dei Tesori.

Il plauso, a più voci, tra cui quelle del sindaco facente funzioni del Comune, Paolo Brunetti e della MetroCity, Carmelo Versace, va agli organizzatori Paolo Catalano e Natalia Spanò, presidente di Nuovi Orizzonti, che lavorano tutto l’anno, non senza sacrifici, col proprio staff, per mettere in piedi un evento di caratura internazionale, una manifestazione ormai conosciuta e rinomata in tutta Italia negli ambienti sportivi come in quelli artistici.

Dopo tanto impegno - conclude la nota - oggi è il giorno dei bilanci che risultano essere positivi oltre ogni previsione e sulla scia di questo successo, dopo una breve pausa estiva, si ricomincia a lavorare per la prossima edizione, la 18esima, che “andrà in scena” dal primo al 6 agosto 2023".