Crotone, prende il via l’iniziativa sul turismo accessibile della Camera di Commercio

Prenderà il via nei prossimi giorni il progetto Turismo accessibile a Crotone Edizione 2022, realizzato dalla Camera di Commercio di Crotone in compartecipazione con il Comune di Crotone e col patrocinio gratuito del Ministero del Turismo, del Ministero per le Disabilità, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, della Regione Calabria e del Comitato Paralimpico Calabria.

Il progetto prevede diverse attività volte a migliorare l’accoglienza dei turisti sul territorio, rendendolo visitabile a tutti, promuovendone le eccellenze e qualificando l’offerta. L’iniziativa rappresenta l’estensione del progetto analogo già realizzato dall’Ente camerale nell’estate 2021 con notevole successo in termini di partecipazione e soddisfazione dei fruitori. Destinato alle famiglie con figli portatori di disabilità non motoria, è finalizzato ad offrire nel periodo compreso tra i primi di agosto e la metà di settembre 2022, previa prenotazione, visite turistiche gratuite in gommone con partenza dal porto di Crotone fino a punta Scifo di Capo Colonna, visitando, pertanto, l’Area Marina Protetta; attività di socializzazione su pescherecci e visite in agriturismo.

Il progetto sarà lanciato grazie alla realizzazione di un convegno di apertura dal titolo Turismo accessibile e sostenibile: le nuove prospettive del Porto di Crotone, in programma per il prossimo giovedì 11 agosto 2022 e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione dell’Assessore regionale al turismo Tilde Minasi. "Il nostro impegno per la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo, in tutte le sue forme, ha dato vita già nel 2021 a questa iniziativa con la messa a disposizione di un’imbarcazione con conducente, con la quale effettuare tour nell’Area Marina Protetta, destinata alle famiglie con figli portatori di disabilità non motoria quest’anno abbiamo voluto estendere il servizio e le attività integrandole con attività di socializzazione su pescherecci e visite in agriturismo, coinvolgendo anche altre istituzioni" ha dichiarato Alfio Pugliese, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone.

L’iniziativa è realizzata a valere sul progetto Turismo, finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale e finalizzato alla valorizzazione e promozione delle potenzialità turistiche del territorio. "Siamo lieti di poter replicare la bellissima iniziativa svoltasi la scorsa estate e offrire anche nel 2022 alle famiglie del territorio crotonese; al contempo siamo lieti di accogliere sul territorio famiglie con figli portatori di disabilità non motoria provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero offrendo loro le escursioni gratuite lungo la bellissima costa crotonese e nell’entroterra, promuovendo una forma di turismo inclusivo e svolgendo un importante opera sociale" conclude Pugliese.

Sul sito internet della Camera di commercio di Crotone sono stati pubblicati gli avvisi di manifestazioni di interesse per la collaborazione non onerosa destinata ad associazioni operanti nel settore della disabilità non motoria e per l'individuazione dell'operatore economico che gestirà le attività progettuali.