Crotone. Cerca di aprire conto corrente con documenti falsi, arrestato 18enne

Nei giorni scorsi, un 18enne residente a Cirò Marina, ha cercato di aprire un conto corrente postale presso l'ufficio di Crotone, in via Silvio Paternostro, consegnando al dipendente una carta di identità non elettronica rilasciata dal comune di Napoli ed un codice fiscale che riportava i dati di un 23enne.

L'operatore dell'ufficio, vista la dubbia identicità dei documenti, ha informato subito i Carabinieri che sono immediatamente intervenuti per tutti i controlli del caso.

Dopo un'accurata ispezione all'ufficio anagrafe di Cirò Marina e la perquisizione dello stesso giovane si è così appurata la sua vera identità, anche perché in possesso del suo reale documento di riconoscimento.

Il ragazzo è stato arrestato per possesso di documenti d'identificazione falsi e dopo la convalida del provvedimento è stato rimesso immediatamente in libertà dal Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo, ai sensi delle Norme di Attuazione del Codice di Procedura Penale.