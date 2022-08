Isola. Nell’armadio una Smith & Wesson illegale, arrestato pregiudicato

Un quarantasettenne di Isola Capo Rizzuto è stato tratto in arresto in flagranza di reato a seguito di un controllo mirato nella sua abitazione, dove gli agenti della Questura di Crotone hanno scoperto un'arma illegale e relative munizioni.

La pistola - un revolver Smith & Wesson calibro 38 special - era nascosta all'interno di un armadio nella camera da letto dell'uomo, assieme a 15 cartucce dello stesso calibro.

Da un controllo la matricola dell'arma è risultata essere abrasa, motivo per il quale il 47enne è stato arrestato per porto e detenzione illegale di arma da fuoco oltre che per ricettazione.

La scoperta è avvenuta nel corso del consueto servizio sul territorio nell'ambito del piano "Focus 'ndrangheta", durante il quale sono state controllate, complessivamente, 27 autovetture e 28 persone.