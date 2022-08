Calcio, Serie C. Il Crotone si rafforza, altri sei innesti di qualità. Vrenna: Stiamo allestendo tutti i reparti

Continua ad arricchirsi e completarsi la rosa del Crotone calcio per la stagione 2022/2023. Oggi, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida, si è svolta la conferenza di presentazione di ben sei nuovi acquisti: Awua, Dini, Giron Gomez, Panico e Vitale che hanno rinvigorito e rinfoltito, in tutti i reparti, le linee dello scacchiere affidato a mister Lerda, per questo nuovo capitolo. Si tratta di sei osservati speciali che hanno espresso ottimismo, senso di assoluta appartenenza alla maglia rossoblù, gratitudine alla città che li accoglie e tanta soddisfazione per la prima parte di preparazione estiva col gruppo. L’aspirazione è di fare bene, con lo sguardo rivolto al vertice della classifica. Il volto sereno del direttore generale, Raffaele Vrenna, e del Ds, Fabio Massimo Conti, fa ben capire che a disposizione di mister Lerda c’è gente di qualità.





di Francesco Pitingolo

Tiene banco, in questo agosto infuocato, la campagna acquisti del Crotone calcio che ha ritrovato, dopo il primo step di preparazione eseguito in località Trepidò e la verve comunicativa con la città, l’entusiasmo dei suoi tifosi che continuano a rispondere bene alla campagna abbonamenti denominata ToGetHer (Riprendiamocela Insieme).

Oggi nella sala stampa dello stadio pitagorico si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di sei nuove pedine dello scacchiere rossoblù che hanno rinforzato la rosa calabrese in tutti i reparti.

Ad aprire la conferenza, suddivisa a gruppi di tre calciatori per volta, il Dg Raffaele Vrenna, accompagnato dal Ds Conti e dagli atleti Awua, Panico e Vitale, ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di fare questa presentazione per dimostrare anche i rapporti di amicizia che ci legano alla Pro Vercelli dalla quale abbiamo prelevato tre elementi di grossa qualità”, un cordone ombelicale che ancora congiunge le due Società.

In seguito anche il Ds Conti ha rimarcato:

“Tre giocatori importanti che il D.G. conosce in maniera più approfondita per il suo passato alla Pro Vercelli”.

Il primo gradito ritorno che si è registrato in città è quello del centrocampista nigeriano Theophilus Awua, che arriva nella città ionica in prestito con obbligo di riscatto.

Theo, che già nella seconda parte della passata stagione ha calcato il terreno dello Scida, ha dato prova, già nel recente passato, delle sue capacità, dimostrandosi prezioso sia con la palla al piede che nella fase di non possesso, riuscendo, sovente ad innescare con le sue verticalizzazioni, la fase offensiva.

Sul gruppo squadra Awua ha dichiarato:

“Penso che l’anno scorso il campionato non sia andato come volevo. Per me questa è un’altra occasione per riscattarmi... Con questi ragazzi si sta formando un bel gruppo caratterizzato da amicizia ed entusiasmo”.

E sugli obiettivi:

“Il mio obiettivo è quello di dare il massimo anche per i compagni e spero di riuscire a fare il meglio per tutto gruppo squadra”.

Le trame e le maglie dell’attacco rossoblù si sono poi rinfoltite con Giuseppe Panico (classe ‘97) spesso accostato dagli addetti ai lavori, per caratteristiche e movenze a Ciro Immobile.

Anche Panico ritrova in rossoblù Mister Lerda con il quale è stato, nello scorso campionato, autore di un pregevole girone di ritorno che lo ha visto autore di quattro reti.

“Il mio stato d’animo è alle stelle - ha dichiarato il neo giocatore rossoblù -; questa è una grande piazza, e per me è una grande opportunità”.

Su cosa serve per vincere il campionato Panico ha le idee chiare:

“Per vincere le partite serve segnare! Con questo modulo mi trovo bene anche perché, a Vercelli giocavo con Mister Lerda. Anche gli altri compagni si stanno integrando e insieme stiamo creando tutti i presupposi per fare bene”.

Per rinfoltire la zona mediana il Crotone si assicura a titolo definitivo con un triennale con scadenza 30 giugno 2025, il centrocampista emiliano classe ‘97 Mattia Vitale.

Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, Mattia approda, nella stagione 2014/15 alla Juventus con la quale non solo esordisce in serie A ma si laurea, per ben due anni di fila, campione d’Italia.

Tante le esperienze calcistiche che hanno accompagnato questo calciatore nella sua carriera che è passata da Lanciano a Cesena, dalla Spal a Carpi per poi approdare Frosinone prima di indossare - lo scorso anno - la casacca della Pro Vercelli dove con Lerda è riuscito a mettersi in mostra per la sua ottima tecnica, qualità ed inserimenti in area avversaria:

Sul gruppo squadra:

“Il gruppo è buono e già dal ritiro abbiamo iniziato a fare squadra... da qui si può solo migliorare. In serie C è una guerra tecnica, ma col Mister ci conosciamo e ci stiamo preparando bene su questo”.

Il suo ottimismo va oltre anche sugli obiettivi:

“Bisogna solo lavorare per cercare di arrivare non già tra i primi sei ma tra le prime due squadre del torneo perché quest’anno il Crotone è uno squadrone.... Noi suderemo la maglia ogni domenica come se fossero tutte finali”.

Terminata la prima fase, la seconda parte della conferenza stampa si è svolta con la presentazione di Giron, Dini e Gomez; anche in questo caso a prendere per primo la parola è stato il Dg Vrenna:

“Sono elementi che abbiamo seguito per più di un mese. Stiamo allestendo tutti i reparti con coppie vincenti fatte da titolari”

Ed ancora in seguito:

“Stiamo acquistando parecchi giocatori di proprietà... la società sta facendo grossi sacrifici per mettere in campo e recuperare un patrimonio di tutta la città”.

Sul completamento della rosa e sull’amichevole trofeo Luigi Vrenna che verrà disputato domenica sera allo stadio Ezio Scida:

“Siamo ansiosi di esordire all’Ezio Scida. Speriamo che lo stadio sia pieno! Noi comunque, stiamo cercando di portare a casa gli ultimi obiettivi... a Gomez metteremo qualcun altro vicino e anche con Calapai dovremo trovare un altro profilo per completare - e creare concorrenza - al reparto”.

Sul calendario che domani sorteggerà le partite dei gironi di Lega Pro:

“Speriamo di giocare la prima in casa o comunque di iniziare il campionato nel migliore dei modi”.

Il Ds Conti ha poi continuato:

“Questa è la conferma della bontà del lavoro che la dirigenza sta facendo... alla base c’è un progetto tecnico che è stato individuato ad inizio stagione. Qui mi sto trovando bene, mi auguro che la stagione sia entusiasmante”.

A prosieguo della conferenza di oggi, svoltasi in ordine alfabetico, il Crotone presenta l’estremo difensore Andrea Dini, acquistato dai calabresi con un contratto biennale in scadenza il 30/06/2024. Andrea (classe ‘96) è cresciuto nel settore giovanile del Rimini dove nella stagione 2014/2015 ne diviene il portiere titolare in Serie D.

Giocatore considerato esperto per la categoria, Dini ha difeso, nella stagione 2018/2019, la porta del Trapani con il quale ha ottenuto la promozione in cadetteria.

Queste le sue prime parole in rossoblù:

“Sono arrivato in una piazza che parla da sola. Sono qua per un progetto a lungo termine; tutti possiamo dare una mano alla causa e penso che anche la competitività - tra reparti - aiuti a raggiungere gli obiettivi”

Sul girone C della Lega Pro:

“Questo è un campionato duro dove le partite si vincono anche non giocando bene. Noi siamo pronti a tutto e stiamo lavorando anche per questo con il nostro allenatore”.

Ed ancora, l’Fc Crotone, per rinfoltire le fila delle retrovie pitagoriche, si è regalato con un contratto triennale, il forte ed esperto terzino sinistro Maxime Giron che ha militato nello scorso campionato con il Palermo riuscendo a conquistare, ai play off, la promozione in serie B.

Maxime, è un esterno difensivo dotato di grandi doti aerobiche, riesce da sempre a coprire l’intera fascia di competenza essendo in grado di concludere con dei cross e assist preziosi per i compagni del reparto avanzato:

“Qui ci sono tutti i fattori per vincere un campionato ... sia la qualità del gruppo, sia l’affiatamento che l’entusiasmo della squadra. Anche io sono qui per un progetto a lungo termine ... quindi l’obiettivo è riportare il Crotone dove merita”.

Sul girone C della Lega Pro Maxime ha continuato:

“Secondo me il girone C della Lega Pro è quello dove si corre di più. Dobbiamo essere bravi e prendere meno gol possibili e andare in campo con lo spirito giusto per vincere tutte le partite”.

Ultimo, ma solo per ordine alfabetico, il Crotone ha presentato, nella odierna conferenza, il classe ‘94 Guido Gomez, calciatore dotato di un buon senso del gol che già si è messo in luce in alcuni spaccati delle amichevoli pre campionato.

Formatosi nel Sassuolo, Gomez ha indossato nelle ultime tre stagioni la maglia della Triestina con la quale ha realizzato ben 27 marcature.

“Volevo ringraziare il Dg Vrenna e il Ds Conti perché per me venire qui a Crotone, dove vorrebbero venire molti giocatori, è motivo di orgoglio. Le prime prove stanno andando bene, io mi alleno sempre al cento per cento e so per certo che prima o poi i gol arriveranno. Per un attaccante l’obiettivo è la doppia cifra ma il risultato deve essere prioritario per la squadra”.

In chiusura il Ds Conti, sul calciomercato è stato chiaro:

“Arriveranno probabilmente un attaccante e un terzino. C’è ancora un intero mese di calciomercato e noi non ci faremo prendere dalla fretta per completare la squadra”.