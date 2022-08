Covid, il Bollettino. Continuano a diminuire i casi (+1.592), insieme ai ricoveri (-12)

Continuano a calare i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino conta 1.592 nuovi casi, leggermente superiore rispetto ai 1.521 guariti.

Da evidenziare il dato positivo dei ricoveri, che scendono ulteriormente di altre 12 unità. Al momento sono occupati - tra reparto ordinario e terapia intensiva - 290 posti letto negli ospedali calabresi. Sono invece 2.842 i decessi da inizio pandemia (+3).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+493), seguita da Reggio Calabria (+454), Catanzaro (+304), Crotone (+232) e Vibo Valentia (+66) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+43). Processati 3 milioni e 531.103 tamponi da inizio pandemia (+6.732) con il tasso di positività al 23,65%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 142.420 (+493), mentre i casi attivi sono 50.628. Di questi, 50.516 sono in isolamento, 110 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 90.574 guariti e 1.218 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 178.027 (+454) mentre gli attivi sono 11.718, di cui 11.652 in isolamento domiciliare, 66 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 165.485 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 83.807 (+304), mentre i casi attivi sono 4.880. Di questi: 4.799 in isolamento, 73 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 78.569 i guariti e 358 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 49.906 (+232) mentre gli attivi sono 2.768. Di questi: 2.747 si trovano in isolamento, 21 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.887 i guariti e 251 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 44.222 (+66), mentre i casi attivi sono 1.966. Di questi, 1.950 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.079 i guariti e 177 i decessi.