Fugge in treno per evitare il carcere: arrestato a Villa San Giovanni

Un quarantacinquenne è stato arrestato quest'oggi dagli agenti della Polizia Ferroviara mentre si trovava nella stazione di Villa San Giovanni, a bordo di un treno a lunga percorrenza partito da Roma e diretto a Reggio Calabria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di carcerazione per una condanna di 4 anni e 7 mesi di reclusione per furto aggravato ed attentato alla sicurezza dei trasporti.

L'attività della Polfer è nata a seguito di una segnalazione degli agenti in servizio presso la stazione di Salerno, che hanno visto il soggetto mentre prendeva il treno. Giunto il convoglio a Villa San Giovanni, gli agenti hanno svolto un dettagliato controllo di tutti i vagoni, rinvenendo il fuggitivo all'interno di uno dei locali delle caldaie: era riuscito ad accedervi in quanto in possesso di una chiave "tripla", utilizzata per aprire scomparti riservati nei treni.

Scoperto, ha tentato di fornire false generalità ma è stato subito identificato grazie ai rilievi fotografici. Visti i numerosi precedenti e l'ordine di carcerazione, è stato fermato e tratto in arresto, condotto nel carcere di Reggio Calabria. Inoltre, è stato anche denunciato per la falsa attestazione delle sue generalità e per il possesso di chiavi alterate.