Vibo, condannato per rapina rintracciato ed arrestato dalla Polizia

Si conclude con l'arresto di un uomo la spiacevole vicenda vissuta da una malcapitata a Vibo Valentia lo scorso 20 settembre del 2020: la donna, che si trovava in pieno centro cittadino intenta a fare shopping in un negozio, è stata derubata della propria borsa.

Come ricostruito, la vittima è stata avvicinata da un'autovettura con a bordo due soggetti. Uno di loro le ha velocemente sottratto la borsa per poi tentare la fuga. Diverse persone hanno assistito alla scena, e non ci hanno pensato due volte ad andare contro il malvivente: questo però ha improvvisamente estratto una pistola, minacciando i presenti e la vittima e riuscendo così a fuggire indisturbato.

Successive indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare i due soggetti coinvolti, e di scoprire anche che l'arma utilizzata era in realtà a salve. Nei giorni scorsi si è concluso il processo a carico dei due indagati: per uno di loro, sia il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia che la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato una condanna a 2 anni ed 8 mesi di reclusione.

Gli agenti della Polizia hanno dunque rintracciato il soggetto, conducendolo per direttissima in carcere.