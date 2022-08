Cittanova, si ribalta alla guida del trattore: muore sul colpo

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che è costato la vita ad un uomo, morto a seguito del ribaltamento del proprio trattore. È accaduto questa mattina in contrada Sant'Antonio di Cittanova: l'incidente non ha coinvolto altri veicoli, in quanto pare che il mezzo agricolo sia finito fuori strada.



Alla guida del trattore un sedicenne, che si ritiene sia morto sul colpo a seguito della caduta. Sul posto il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, mentre i Vigili del Fuoco - giunti dal comando di Reggio Calabria e dal distaccamento di Polistena - hanno lavorato per mettere in sicurezza il sito e recuperare il mezzo.

Sul luogo anche i Carabinieri, impegnati negli adempimenti del caso necessari per far luce sulle dinamiche del sinistro. Si attende ora l'autorizzazione da parte del magistrato per procedere al recupero della salma.