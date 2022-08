Catanzaro, scontro frontale a Siano: due feriti

Scontro frontale questa mattina lungo Via Ferdinando Galiani, nel quartiere Siano di Catanzaro. Due vetture - una Fiat 500 ed una Nissan Qashqai - si sarebbero scontrate frontalmente attorno alle 8:35, per motivi ancora in fase di accertamento.

A bordo dei mezzi viaggiavano solo i rispettivi conducenti, un giovane ed un anziano. Allertati i soccorsi, oltre al 118 è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i malcapitati dai mezzi. Entrambi, dopo i primi controlli sul posto, sono stati trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti.

Al momento la Polizia Stradale sta eseguendo i rilievi del caso dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada.