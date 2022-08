Si perde nei boschi durante una passeggiata: ritrovato grazie all’Sms Locator

Una passeggiata nei boschi si è trasformata in una disavventura fortunatamente a lieto fine per un cinquantacinquenne di Udine residente a Spezzano Albanese: l'uomo, nel pomeriggio, aveva deciso di addentrarsi nei boschi, ma una volta circondato dalla fitta vegetzione ha perso l'orientamento.

Lo stesso ha chiamato, attorno alle 18:15, la centrale operativa del 118 per chiedere aiuto. Immediato l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, che tramite la tecnologia dell'Sms Locator ha rapidamente rintracciato il malcapitato.

Ottenute le coordinate della geolocalizzazione, una squadra già nei paraggi della Stazione di Soccorso Alpino "Pollino" - impegnata in attività di guardia attiva - ha raggiunto l'uomo, portandolo in salvo: fortunatamente il soggetto non ha riportato alcuna ferita o danno, ed è stato trovato in buone condizioni fisiche.