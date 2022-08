Un giovane a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi, sulla SS280 nella galleria Sansinato in direzione Lamezia Terme. Affidato al personale del 118 ha riportato ferite non gravi. Le cause sono in fase di accertamento.

Al momento squadre dei Vigili del Fuoco del comando si Catanzaro sono impegnate a mettere in sicurezza la strada, mentre personale Anas e Polizia Stradale indagano sull'accaduto.