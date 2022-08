Rimangono bloccati di notte su una rupe: soccorsi due escursionisti

Due escursionisti di nazionalità francese, padre e figlio, sono stati soccorsi questa notte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo, comune dove risiedono in vacanza.

I due avevano deciso di svolgere un'escursione notturna in montagna, e dopo essersi avviati nella prima serata non hanno fatto più ritorno alla struttura dove erano ospiti.

A lanciare l'allarme è stata la consorte, rimasta in albergo ad attendere il rientro dei familiari. Preoccupata per l'orario eccessivamente tardo, alle 3:20 ha chiamato il 115 spiegando che il marito ed il figlio non erano raggiungibili neppure telefonicamente.

Immediata la partenza di una squadra di soccorso alla ricerca dei dispersi, che sono stati rapidamente individuati per via dell'utilizzo di alcune torce, ben visibili da lontano.

Entrambi si erano ritrovati in cima ad una rupe, ma nel buio della notte non riuscivano a scendere autonomamente. I Vigili li hanno dunque invitati a temporeggiare, ed alle prime luci dell'alba sono intervenuti traendoli in salvo. I due stanno bene e non hanno riportato alcun tipo di lesione o ferita.