Vertenza Abramo Cc. Sigle: dopo successo dello sciopero si convochi tavolo sindacale

Grande partecipazione dei lavoratori allo sciopero dell’1 agosto indetto da Slc, Fistel e Uilcom per protestare contro l’attuale gestione commissariale della Abramo Cc, che secondo le segreterie regionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil in questi primi sei mesi avrebbe “sistematicamente evitato il confronto di merito con il sindacato, intraprendendo strade elitarie che rendono sempre più complicato il salvataggio dei lavoratori ancora rimasti in azienda, così come il recupero dei crediti”

Le sigle fanno sapere che l’adesione alla protesta ha superato la soglia record del 60%, “un dato mai raggiunto nelle precedenti astensioni dal lavoro, che dimostra come i lavoratori abbiano condiviso l’iniziativa di lotta sindacale, segnale inequivocabile di un malessere diffuso che ogni giorno che passa fa perdere fiducia in coloro che dovevano essere i salvatori della patria, e che invece nella sostanza si sono dimostrati inadeguati a risolvere la complicata situazione aziendale della ex Abramo Cc”.

I sindacati si augurano quindi che dopo questo sciopero di massa e la sollecitazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, possa arrivare finalmente l’agognata convocazione del tavolo sindacale, in caso contrario le iniziative di lotta non si fermeranno.

“Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno partecipato in massa allo sciopero e che con il loro sacrificio economico hanno lanciato il chiaro messaggio che lotteranno con i denti per salvare il loro posto di lavoro”, concludono le segreterie regionali.