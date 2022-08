Cartucce Epson: come assicurarsi l’acquisto giusto

Spesso si tende a stabilire, sbagliando, che basti avere una buona stampante per ottenere delle stampe che siano di buona qualità.

La verità è che la conditio sine qua non per delle stampe soddisfacenti, senza sbavature ed imperfezioni, non è solo possedere una buona stampante che fa il suo lavoro senza incepparsi, bensì è la qualità dell'inchiostro a svolgere questo ruolo decisivo, quindi, è la cartuccia che fa la differenza tra una stampa mediocre e una stampa eccellente.

La scelta delle cartucce Epson per la tua stampante deve basarsi su vari aspetti. Primo fra tutti, deve esserci compatibilità. È, quindi, sempre bene sincerarsi che la cartuccia acquistata sia perfettamente compatibile con il modello di stampante che si possiede, onde evitare un acquisto inutile e uno spreco anche a livello ambientale, nonché produttivo.

Tuttavia, per scegliere la cartuccia perfetta che ti consentirà di stampare perfettamente i tuoi documenti, non basta scegliere una qualunque cartuccia compatibile col tuo dispositivo di stampa.

Non tutte le cartucce sono uguali. Non tutte le cartucce hanno la stessa capacità, ad esempio, o la stessa qualità di inchiostro (alcune cartucce hanno un inchiostro che tende alla sbavatura quando si stampa con dei font in grassetto, per esempio), o la stessa durata nel tempo (alcune cartucce di qualità mediocre tendono a seccarsi se non usate per molto, diventando praticamente inutilizzabili e obbligandoti a cambiarle nonostante siano ancora piene di inchiostro).

Cartucce Epson: perché acquistarle e quale modello scegliere

Tra i vari brand che producono cartucce per stampanti, uno di quelli che si trova senza ombra di dubbio sul podio è Epson. La ditta Epson vanta una tradizione importantissima, i dispositivi Epson sono da sempre innovativi e ergonomici, di altissima qualità e fattura che durano nel tempo, accompagnando passo passo i loro fedeli e soddisfatti acquirenti.

Insomma, scegliere Epson vuol dire compiere una scelta saggia, andare sul sicuro.

Inoltre, la ditta è sempre più impegnata nella strada verso l'ecologia e la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta. Per questo motivo, chi sceglie Epson sceglie anche di lasciare dietro di sé la minima impronta ambientale e una scelta del genere, in tempi di crisi climatica come questi, potrebbe trattarsi realmente di un contributo importante e decisivo.

Bene, una volta stabilita l'indiscussa supremazia delle cartucce targate Epson, ti starai probabilmente ponendo la seguente domanda: quale cartuccia Epson è quella che fa al caso tuo? Torna qui in gioco il discorso sulla compatibilità!

Può sembrare banale, eppure ti stupiresti di quanti resi vengono effettuati per motivi di incompatibilità, per non parlare di tutte quelle cartucce non compatibili che vengono buttate o restano inutilizzate.

Una volta ristretta la cerchia ai modelli di cartucce targate Epson che sono compatibili al 100% col tuo dispositivo, non ti resta che valutare quale scegliere in base agli altri criteri che sono: la capacità e il colore.

Il valore della capacità fa riferimento alla quantità di pagine che possono essere stampate utilizzando quella determinata cartuccia. Ovviamente, se la tua stampante è adibita ad uso domestico e l'uso che intendi farne non è così estensivo, dovresti più tendenzialmente valutare l'acquisto di una cartuccia che non abbia una capacità chissà poi quanto elevata, dal momento che anche una cartuccia con capacità medio-elevata potrebbe servire benissimo ai tuoi scopi.

Viceversa, se si sta effettuando un ordine di cartucce per una stampante o, addirittura, stampanti che sono invece adibite ad uso aziendale e che devono stampare una serie di documenti quotidianamente, la tua scelta dovrà qui ricadere su delle cartucce targate Epson che abbiano però invece un'elevata capacità, o quantomeno una media capacità.

Cambiare le cartucce alla stampante non è di certo un'impresa titanica, ma che senso ha farlo più del dovuto? Inoltre, è uno spreco anche di plastica e di materiali di scarto.

L'altra variabile da tenere in considerazione è il colore. Se intendi stampare solo fogli in bianco e nero, ha davvero poco senso acquistare delle cartucce di color giallo, magenta e ciano. Ti occorrerà acquistare delle semplici cartucce nere. Se, invece, hai bisogno di stampare a colori perché la differenziazione cromatica è il tuo cavallo di battaglia per studiare e differenziare i vari concetti o capitoli, allora procedi pure all'acquisto delle cartucce Epson colorate.