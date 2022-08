Le 3 principali funzionalità di cui hai bisogno in uno smartphone da gioco

Quando acquisti un telefono, sai meglio di chiunque altro quali sono le tue priorità. In linea di massima, molti di noi desiderano solo uno smartphone affidabile, da utilizzare con le funzioni base di un telefono cellulare, con in più, magari, un’altra caratteristica prioritaria. Per alcuni di noi può essere utile una buona fotocamera, per altri lo smartphone dovrebbe essere adatto per usare efficacemente i social media o per ascoltare musica. Altri ancora preferiscono un telefono con una batteria di lunga durata, e così via. Per un numero crescente di consumatori, la caratteristica ricercata in un nuovo smartphone è quella di essere funzionale per il gaming .

Per un gran numero di utenti, il gioco è diventato sempre più importante negli ultimi anni, e ciò è accaduto per una serie di motivi, tra i quali quelli correlati alla socializzazione, perché consente alle persone di formare legami di amicizia basati su un interesse comune. È dunque logico che molti di noi desiderino che un nuovo smartphone possieda delle ottime funzionalità di gioco. La domanda è: quali sono le caratteristiche che deve possedere un nuovo cellulare da gaming?

Velocità del processore

Quando giochi con il tuo telefono, uno dei requisiti fondamentali è che lo smartphone sia veloce. Spesso, durante una partita, devi eseguire azioni multiple in brevissimo tempo e un telefono lento non sarà in grado di rispondere ai comandi con precisione e nel minor tempo possibile. Scegliere uno smartphone con una velocità di processore superiore a 1,8 GHz dovrebbe garantirti di avere a disposizione un telefono cellulare in grado di gestire i giochi più veloci, senza rallentare o rovinare la tua esperienza di gioco.

Raffreddamento (interno ed esterno)

È facile capire quando il tuo smartphone è stato spinto al massimo, perché inizia a surriscaldarsi. Ciò lo rende scomodo da tenere in mano, ma il problema principale non è tanto questo, quanto il fatto che rallenta l'operatività dei componenti e il funzionamento del telefono stesso viene compromesso. Uno smartphone all'avanguardia con ottime funzionalitá di raffreddamento permette di avere una esperienza unica nei giochi legati al gaming. È inoltre molto importante verificare la disponibilità di una ventola esterna a clip, che aiuterà a raffreddare il tuo dispositivo mobile. Se hai intenzione di trascorrere molto tempo a giocare, vale la pena investire qualcosa in più per ottenere gli accessori più idonei a questo scopo.

Caratteristiche del display

Per ogni gioco che utilizzi con il tuo telefono, devi essere in grado di distinguere una grande quantità di parti in movimento e moltissimi colori diversi. Migliore è il display del tuo smartphone, migliore sarà la qualità della tua esperienza di gioco. Gli esperti raccomandano di munirsi di un telefono cellulare con un display OLED , che sta per Organic Light Emitting Diode. Questo ti offrirà colori più intensi, maggiore contrasto e, in generale, una migliore qualità di visione. Per evitare movimenti lenti sul display, dovresti scegliere un telefono con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In realtà, potresti trovarne uno anche più veloce, ma non c’è alcun motivo di farlo, in quanto ciò farebbe salire di molto il prezzo dello smartphone, a fronte di ben pochi vantaggi.

Esistono, ovviamente, modelli di smartphone che sono progettati specificatamente per il gioco, ma se hai intenzione di usare il telefono per altre finalità a parte il gaming, questi telefoni spesso offrono una performance molto poco soddisfacente nelle funzionalità di base. Se desideri un telefono che sia utile ed efficiente per tanti scopi diversi, ma sia comunque ottimo anche per giocare, le caratteristiche fondamentali da ricercare sono quelle che abbiamo descritto nel corso di questo articolo.