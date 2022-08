Covid, in 24 ore raddoppiano i casi (+2.593), ma diminuiscono i ricoveri (-13)

Raddoppiano i contagi da coronavirus in Calabria. Un dato atteso, visto il consueto calo del lunedì che aveva portato i nuovi casi certificati a poco più di mille. L'odierno bollettino invece parla di 2.593 nuovi casi, sempre inferiore rispetto ai 2.662 guariti.

Da evidenziare il dato positivo dei ricoveri, che scendono di altre 13 unità. Al momento sono occupati - tra reparto ordinario e terapia intensiva - 322 posti letto negli ospedali calabresi. Sono invece 2.833 i decessi da inizio pandemia (+4).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+872), seguita da Reggio Calabria (+809), Catanzaro (+475), Crotone (+279) e Vibo Valentia (+99) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+59). Processati 3 milioni e 517.000 tamponi da inizio pandemia (+9.694) con il tasso di positività al 26,75%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 141.362 (+872), mentre i casi attivi sono 50.183. Di questi, 50.072 sono in isolamento, 108 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.968 guariti e 1.211 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 177.002 (+809) mentre gli attivi sono 11.824, di cui 11.746 in isolamento domiciliare, 78 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 164.354 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 83.124 (+475), mentre i casi attivi sono 5.164. Di questi: 5.083 in isolamento, 72 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 77.663 i guariti e 357 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 49.424 (+279) mentre gli attivi sono 2.751. Di questi: 2.723 si trovano in isolamento, 28 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.423 i guariti e 250 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 44.068 (+99), mentre i casi attivi sono 2.316. Di questi, 2.298 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 41.575 i guariti e 177 i decessi.