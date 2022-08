Tra giardino e garage gli scovano coca e marijuana, finisce ai domiciliari per spaccio

Sono stati dei movimenti sospetti a insospettire gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia che hanno deciso così di vederci chiaro eseguendo una perquisizione nell’abitazione di un uomo nella frazione di Paravati di Mileto.

È stato così che i poliziotti, nel giardino e nel garage dell’immobile, hanno ritrovato mezzo etto di cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita al minuto ed un involucro contenente 300 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la preparazione dello stupefacente, come bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e sostanza per il taglio della coca.

Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo napitino, diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposto ai domiciliari.