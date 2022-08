Ancora un tragico incidente sulla 106. Scontro tra camion e tre auto: due morti ed un ferito grave

(Foto: Basta Vittime sulla 106)

Pare non volersi fermare la scia di sangue che sta tingendo di nero, da qualche giorno, l’ormai famigerata statale 106 jonica, sempre più tristemente nota come la strada della morte.

Altre due persone hanno difatti perso la vita nell’ennesimo incidente stradale avvenuto stamani al chilometro 377,200, nel territorio comunale di Villapiana, in provincia di Cosenza.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture: nell'impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono decedute le due vittime mentre altre cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave.



La statale 106 è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni ed il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti oltre ai sanitari del 118 anche gli uomini dell’Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

(notizia in aggiornamento)