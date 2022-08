Gizzeria Lido. La Seila Beach Sport non si ferma, beach volley e 3vs3 spettacolo

(Foto di Giuseppe Scalese)

Nonostante le tante difficoltà, il diniego dal Comune di Lamezia Terme nell'organizzare “SBS al centro”, la stessa Seila Beach Sport non si è fermata e ha deciso di disputare lo stesso il torneo di beach volley federale di categoria B1 con in campo 12 tra le migliori coppie nazionali.

Il torneo si è svolto a Gizzeria Lido. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Michele Luisetto e Giacomo Spadoni che, grazie a un percorso netto, sono arrivati fino alla finale dove hanno battuto per 2-1 (21-12, 20-22, 15-12) Matteo Pizzichini e Giacomo Titta, vincitori tre settimane fa sullo stesso arenile. Terzo posto per Carucci-Pizzileo.

“Stiamo molto bene fisicamente e stiamo ottenendo dei bei risultati - hanno dichiarato i due vincitori -, è stato un bel torneo, livello alto e anche molto ben organizzato. Non eravamo mai venuti in questa location ed è stato molto bello. Ora continuiamo la nostra avventura tra B1 e campionato italiano, siamo molto concentrati e determinati, vogliamo esser protagonisti in una stagione che ci sta già regalando delle soddisfazioni”.

Grande spettacolo per quanto riguarda il torneo 3 contro 3 di basket che si è svolto in località Marinella. Grande partecipazione di pubblico e coinvolgimento delle squadre.

A conquistare il successo è stata la formazione locale di “Te lo dico dopo”, composta da Davide Piccione, Giuseppe Viterbo, Pier Francesco Mercurio, Alfredo Lazzarotti.

“Per fortuna abbiamo trovato questa location, il torneo ha avuto dei momenti importante, la partecipazione è stata massiccia”, ha commentato soddisfatto Matteo Bosone, organizzatore.