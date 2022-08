Crisi idrica a Isola di Capo Rizzuto, appello del sindaco

"La crisi idrica a Isola di Capo Rizzuto diventa sempre più traumatica, in questo momento di alta stagione con le strutture turistiche nel pieno della loro attività è un problema che non può passare inosservato e che rischia di compromettere l’intera stagione estiva con una grave ricaduta economica e di immagine per l’intero territorio". E' quanto scrive il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

"Noi con tutte le forze - continua il primo cittadino - stiamo cercando di risolvere un problema atavico con l’installazione di nuove condotte, pompe ad immersione e la costruzione di pozzi, ma ora, però, servono risposte immediate per affrontare la grave emergenza. Più volte abbiamo sollecitato la Regione Calabria e i vari enti preposti che si occupano di acqua, stavolta lo vogliamo fare pubblicamente lanciando un vero e proprio disperato grido di aiuto.

Isola Capo Rizzuto ha urgente bisogno del rilascio di acqua e ne ha bisogno subito, non domani o tra qualche giorno, ma ora. Altrimenti le strutture turistiche saranno costrette a mandare via i turisti considerando che senza acqua non ci sono le condizioni igienico sanitare per poter tenere aperte le attività.

Mandarli in questo momento significherebbe non solo un grave danno d’immagine ed economico, ma potrebbe anche dare il via ad una serie di denunce da parte dei turisti stessi che tutto ad un tratto si ritroverebbero le loro vacanze annullate dopo un anno di sacrifici e lavoro".