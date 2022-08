Catanzaro, arrestato un 38enne in possesso di hasish

Nella giornata odierna, un uomo di 38 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Catanzaro, perchè in possesso di circa 290 grammi di hashish. L'uomo si è fatto notare per il suo atteggiamento sospetto nella zona nord della città, mentre si dirigeva presso un fabbricato ancora in fase di costruzione. Così la Polizia che lo ha pedinato, lo ha sorpreso mettere la mano all'interno di un' intercapedine ubicata tra le recinzione di una proprietà privata e prelevare una busta di carta bianca, ma quando si è accorto della presenza dei poliziotti, si è disfatto del sacchetto lanciandolo in un cortile adiacente per poi scappare verso la sua abitazione poco distante dal luogo.

Gli agenti hanno prontamente recuperato il sacchetto nel quale c'erano tre panetti di hashish, confezionati nel cellophane trasparente con una etichetta su ognuno che presentavano la scritta "2022", di colore bianco su sfondo rosso. Durante la successiva ispezioni hanno trovato anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante con varie bustine trasparenti a chiusura ermetica, probabilmente utilizzate per il confezionamento, insieme ad un coltello da cucina di colore rosso intriso di sostanza stupefacente.

Al momento l'uomo è agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.