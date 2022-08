Covid, il Bollettino. Contagi ancora in calo (+1.038), ma aumentano ricoveri (+16)

Rimangono stabili i contagi nel bollettino covid odierno in Calabria. Anche oggi il numero di guariti (1.312) è superiore a quello dei nuovi contagi (1.038), ma aumentano i ricoveri (+16), a fronte di 6 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+331), seguita da Reggio Calabria (+257), Crotone (+216), Catanzaro (+138) e Vibo Valentia (+65) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+31). Processati 3 milioni e 507.306 tamponi da inizio pandemia (+3.721) con il tasso di positività al 27,90%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 140.490 (+331), mentre i casi attivi sono 49.516. Di questi, 49.397 sono in isolamento, 116 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.766 guariti e 1.208 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 176.193 (+257) mentre gli attivi sono 11.991, di cui 11.908 in isolamento domiciliare, 82 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 163.378 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 82.709 (+138), mentre i casi attivi sono 5.548. Di questi: 5.466 in isolamento, 73 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 76.804 i guariti e 357 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 49.145 (+216) mentre gli attivi sono 2.734. Di questi: 2.708 si trovano in isolamento, 26 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.161 i guariti e 250 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 43.969 (+65), mentre i casi attivi sono 2.542. Di questi, 2.523 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 41.250 i guariti e 177 i decessi.