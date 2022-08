Maxi rissa sul lungomare di Reggio Calabria, Falcomatà: “Vergogna”

Il lungomare di Reggio Calabria continua ad essere, suo malgrado, teatro di liti ed aggressioni tra giovanissimi. L'ultimo episodio si è verificato lo scorso sabato 30 luglio, quando numerose persone hanno iniziato a darsele di santa ragione a pochi passi dall'Arena dello Stretto. Il tutto è stato ripreso da alcuni residenti, in un breve video in cui si assiste a lanci di oggetti e sedie recuperati dai vicini lidi e bar.

"Il nostro Lungomare in questi giorni è teatro di tante iniziative ed eventi, concerti, momenti di svago e di divertimento. Eppure c’è chi sembra non gradire e preferisce trascorrere il tempo in questo modo". Questo il commento di Giuseppe Falcomatà sui social, ricordando come sul lungomare siano presenti diverse pattuglie fisse della Polizia.

"Non dite che ci vogliono le telecamere o i controlli, perchè qui è esclusivamente una questione di educazione. Ai ragazzi protagonisti di questo video vorrei dire vergogna, perchè quella che si vede non è semplicemente una rissa, ma un vero e proprio pestaggio, tutti contro uno" prosegue. "E allora più che ai ragazzi io mi rivolgerei ai loro genitori: se io riconoscessi mio figlio in quelle immagini non ci penserei due volte ad accompagnarlo in Questura".

Questura che ovviamente ha avviato le dovute indagini per risalire ai partecipanti alla rissa.