Auto in fiamme nella notte a Santa Caterina sullo Jonio: indagini in corso

Un'auto è stata distrutta dalle fiamme questa notte a Santa Caterina sullo Jonio: si tratta di una Fiat Punto Multijet parcheggiata nel piazzale esterno di un'autofficina interessata dall'incendio nella tarda serata di ieri.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per comprendere la natura del rogo: al momento non si esclude alcuna pista.