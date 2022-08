Stalettì, violento incidente stradale nella notte: un ferito

Un ragazzo è rimasto ferito questa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Copanello nel comune di Stalettì: per motivi ancora in fase di accertamento, il giovane alla guida della propria auto si sarebbe scontrato contro un autocarro adibito ad autospurgo.

Il sinistro è avvenuto nella tarda nottata di oggi, attorno alle 4:40. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato, che hanno prestato primo soccorso assieme al personale medico del 118 e messo in sicurezza il tratto stradale. Successivamente, il giovane è stato trasferito in ospedale per maggiori accertamenti e le cure del caso.

Intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro, e squadre Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza ottimali.