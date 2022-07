Incidente mortale sulla Statale 106 a Cirò Marina: due vittime

Foto: Basta Vittime sulla S.S. 106

Un drammatico incidente è avvenuto alle 22:00 di questa sera lungo la Strada Statale 106, nei pressi della nuova rotatoria d'ingresso di Cirò Marina. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente a velocità sostenuta, e nell'impatto hanno perso la vita due persone: al momento le operazioni di soccorso sono ancora in corso, e l'intero tratto di strada è bloccato per permettere le operazioni necessarie.

Oltre alle due vittime, a bordo delle auto vi sarebbero altre persone. Sul posto, tre ambulanze del 118 e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso necessario per estrarre i corpi dei feriti e delle vittime dalle lamiere contorte dei mezzi andati quasi completamente distrutti. Mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza, i Carabinieri eseguono i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell'accaduto.