Furgone perde il controllo e si ribalta, feriti i nove passeggeri a bordo

Un Opel Vivaro, minibus a nove posti, è stato coinvolto in un incidente autonomo mentre percorreva viale De Filippis in direzione Catanzaro, in prossimità della stazione di servizio Q8.

Da quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 19.30 di questa sera, il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo nella corsia opposta per poi ribaltarsi su un fianco.

A bordo c’erano cinque passeggeri rumeni rimasti feriti in modo lieve: affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso sono stati poi portati in ospedale con due ambulanze.

I pompieri, coordinati dal Cse Antonio Lupis, hanno messo in sicurezza il sito e la vettura mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale anch’essa intervenuta.