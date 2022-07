Dramma a Roccelletta di Borgia: malore fatale per un giovane in spiaggia

Un giovane di appena trentadue anni è morto quest'oggi a Roccelletta di Borgia, dopo aver avvertito un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia. Dopo aver avvertito dell'improvviso dolore, il giovane si sarebbe accasciato a terra tra la preoccupazione dei presenti, che hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto è rapidamente giunta l'ambulanza del 118 di Girifalco, che ha allertato l'elisoccorso dalla base operativa di Lamezia Terme. Purtroppo però il giovane non c'è stato nulla da fare, ed i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.