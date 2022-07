Covid, continua il calo dei contagi (+1.416) e dei ricoveri (-18)

Migliorano giorno dopo giorno i principali indicatori del bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. Anche oggi il numero di guariti (1.681) è superiore a quello dei nuovi contagi (1.416), e si evidenzia anche un netto calo dei ricoveri (-18), a fronte però di un nuovo aumento dei decessi (+7).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+584), seguita da Reggio Calabria (+404), Catanzaro (+325), Vibo Valentia (+37) e Crotone (+3) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+63). Processati 3 milioni e 503.585 tamponi da inizio pandemia (+5.904) con il tasso di positività in discesa al 23,98%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 140.159 (+584), mentre i casi attivi sono 49.224. Di questi, 49.104 sono in isolamento, 117 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.731 guariti e 1.204 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 175.936 (+404) mentre gli attivi sono 12.612, di cui 12.527 in isolamento domiciliare, 85 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 162.500 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 82.571 (+325), mentre i casi attivi sono 5.511. Di questi: 5.435 in isolamento, 67 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 76.704 i guariti e 356 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.904 (+37) mentre gli attivi sono 2.552. Di questi: 2.540 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 41.175 i guariti e 177 i deceduti.

Nel crotonese infine i contagi accertati finora sono 48.929 (+3), mentre i casi attivi sono 2.739. Di questi, 2.718 in isolamento, 21 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.941 i guariti e 249 i decessi.