Non c’è pace nel Pd: dopo le autosospensioni chiesto intervento ai vertici del partito

"Leggendo la nota stampa (QUI) con la quale il Sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga, insieme a diversi iscritti e dirigenti storici del PD si sono autosospesi dal partito, rimaniamo perplessi e seriamente preoccupati". Questo il contenuto di un comunicato stampa firmato da Sergio Arena, Antonio Bevilacqua, Sergio Contarino, Giuseppe Corigliano, Alessandro Giancotti, Francesco Greco, Angela Riolo, Giancarlo Sitra, Manuela Vaccaro e Domenico Voce, che chiedono un "intervento" ai vertici nazionali e regionali del partito.



"Perplessi, in quanto in un territorio contraddistinto per tantissimi disagi, non solo politici, amministrare la cosa pubblica diventa sempre più difficile. Preoccupati, in quanto in un momento, caratterizzato dalle imminenti elezioni politiche, per le quali i vertici nazionali del PD lavorano senza tregua per provare ad allargare il perimetro della coalizione politica, riteniamo insensato il comportamento del Partito Democratico che chiede ufficialmente le dimissioni del Sindaco del proprio partito e secondo comune per popolazione dell'intera provincia" prosegue la nota. "Pur consapevoli delle difficoltà del momento, chiediamo ai responsabili nazionali e regionali d'intervenire con urgenza e impegno, per riportare la problematica in un clima di civili rapporti politici e basati sulla chiarezza e il rispetto dei ruoli".

"Siamo ancora fiduciosi che un intervento politico autorevole e determinato, possa ancora riportare credibilità e aspettativa per un territorio che non può permettersi di concedere ulteriori vantaggi agli avversari politici, in una campagna elettorale già difficile ma fondamentale per il nostro futuro" concludono. "Noi ancora ci crediamo, diversamente, il fallimento politico sarà inevitabile e a quel punto, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità".