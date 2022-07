Covid, si inverte il trend del bollettino: i guariti (1.956) superano i contagi (1.843)

Anche quest'oggi il bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria certifica un trend sostanzialmente invertito rispetto alle ultime settimane. Anche oggi, infatti, i guariti (+1.956) superano i nuovi contagiati (+1.843), e si assiste ad un lieve calo dei ricoveri (-8) nonostante i decessi (+3).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+698), seguita da Cosenza (+586), Catanzaro (+390), Vibo Valentia (+63) e Crotone (+40) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+66). Processati 3 milioni e 497.681 tamponi da inizio pandemia (+7.155) con il tasso di positività stabile al 25,76%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 175.532 (+698) mentre gli attivi sono 13.116, di cui 13.027 in isolamento domiciliare, 88 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 161.594 i guariti ed 822 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 139.575 (+586), mentre i casi attivi sono 48.650. Di questi, 48.523 sono in isolamento, 124 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.726 guariti e 1.199 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 82.246 (+390), mentre i casi attivi sono 5.711. Di questi: 5.629 in isolamento, 74 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 76.179 i guariti e 356 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.867 (+63) mentre gli attivi sono 2.539. Di questi: 2.527 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 41.151 i guariti e 177 i deceduti.

Nel crotonese infine i contagi accertati finora sono 48.926 (+40), mentre i casi attivi sono 2.931. Di questi, 2.910 in isolamento, 21 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.746 i guariti e 249 i decessi.