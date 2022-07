Scontro tra due moto sulla statale, una finisce in una scarpata: centauro gravemente ferito

Un brutto incidente stradale avvenuto tra due moto ha causato il ferimento grave di un centauro che dopo esser stato soccorso è stato portato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto, in località Bivio Cafarda della Statale 109, nel comune di Pentone, sono intervenute, un quarto d’ora dopo le 11, le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro col supporto dei colleghi delle unità Speleo Alpino Fluviali.

Nel sinistro, come dicevamo, sono rimaste coinvolte due moto di grossa cilindrata, una delle due a seguito è andata fuori strada finendo in una scarpata impervia prendendo fuoco.

Il conducente, politraumatizzato ma cosciente, è stato raggiunto dai pompieri che l’hanno immobilizzato e recuperato portandolo fin sulla carreggiata dove è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi esser trasporto in ospedale.

Lievi escoriazioni per il secondo motociclista il cui mezzo è rimasto riverso sulla sede stradale. L’intervento dei vigili - coordinati dal Capo Squadra Francesco Rosi e dal Cre Claudio Ortolini per il nucleo Saf - ha consentito di spegnere il rogo e mettere in sicurezza il sito. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza.