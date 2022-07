Crotone, il Comune annuncia nuovo stop all’acqua in serata

A partire da questa sera a Crotone mancherà nuovamente l'acqua. Lo rende noto il Comune, dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte di Congesi. Tale stop è dovuto sempre al piano di razionamento dovuto alla carenza di acqua annunciato pochi giorni addietro.

Il flusso d'acqua sarà interrotto alle 23:00 e riprenderà domattina alle 7:00. L'operazione è necessaria per ripristinare i livello di acqua necessari ai serbatoi di accumulo, che altrimenti non si riempirebbero. L'ente fa sapere che per alcune aree l'acqua potrebbe tornare più tardi, ma in ogni caso entro la mattinata.