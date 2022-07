Partecipano ad una rissa a Le Castella: daspo per quattro giovani

A seguito di una violenta rissa avvenuta lo scorso 10 luglio a Le Castella, il Questore di Crotone ha emesso quattro daspo "Willy" (ossia dei provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento) nei confronti di altrettanti giovani, autori e partecipanti dello scontro. Si tratta della prima applicazione di tale specifico daspo nella provincia di Crotone.

Secondo quanto ricostruito, i gruppi di giovani erano radunati nei pressi di un'area frequentata dalla movida, quando per futili motivi due di loro hanno iniziato a picchiarsi per strada. La rissa si sarebbe poi estesa ad altri partecipanti, che si sono affrontati nel vicino piazzale posto all'esterno di un locale, fino all'arrivo dei Carabinieri.

I militari hanno individuato ed identificato quattro partecipanti alla rissa, tutti ragazzi di Isola Capo Rizzuto. Al termine delle indagini, che si sono avvalte di tutti gli elementi informativi acquisiti, il Questore ha decretato un daspo di due anni per il ventinovenne G.C. e per il ventisettenne P.G., mentre ha disposto un daspo di un anno per L.L. ed M.E., entrambi ventisettenni.