Covid, tasso di positivà scende al 25%, ma pesano altre 6 vittime

Continua ad allentare la sua presa il coronavirus: anche in Calabria il bollettino quotiano evidenzia un calo dei contagi (che sono 2.109 a fronte di 2.781 guariti) e dei ricoveri (-23), mentre rimane piuttosto alto il numero dei decessi (+6).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+781), seguita da Reggio Calabria (+555), Catanzaro (+412), Crotone (+183) e Vibo Valentia (+84) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+84). Processati 3 milioni e 490.526 tamponi da inizio pandemia (+8.286) con il tasso di positività che scende al 25,4%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 139.989 (+781), mentre i casi attivi sono 48.322. Di questi, 48.197 sono in isolamento, 123 in reparto ed 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.469 guariti e 1.198 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 174.834 (+555) mentre gli attivi sono 13.353, di cui 13.259 in isolamento domiciliare, 93 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 160.660 i guariti ed 821 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 81.856 (+412), mentre i casi attivi sono 5.897. Di questi: 5.812 in isolamento, 78 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 75.603 i guariti e 356 i decessi.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 48.886 (+183), mentre i casi attivi sono 2.962. Di questi, 2.941 in isolamento, 21 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.676 i guariti e 248 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.803 (+94) mentre gli attivi sono 2.574. Di questi: 2.562 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 41.053 i guariti e 177 i deceduti.