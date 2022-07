Impatto sulla statale 106: due feriti incastrati tra le lamiere, deceduta donna

Era inizialmente di due feriti, accompagnati in ospedale, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera sulla statale 106 jonica, nel comune di Mirto Crosia, nel cosentino ma il bilancio si è aggravato con il successivo decesso di uno di loro, una donna 73enne, C.T. le sue iniziali.



Due le vetture coinvolte nel sinistro, una Audi A3 ed una Daewoo Matiz su cui viaggiava la vittima e che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate.

Nell’impatto entrambe gli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere delle auto, da cui sono stati estratti dai Vigili del fuoco di Rossano ed affidati alle cure dei sanitari del Suem118 che li ha traferiti in ospedale.



L’intervento dei pompieri ha consentito inoltre di mettere in sicurezza il sito e le vetture. La statale, nel tratto interessato, è stata chiusa al transito in entrambe i sensi di marcia rendendo necessario un percorso alternativo. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

(aggiornata alle 22:15)