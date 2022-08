Elezioni, Magorno: “Pronti per il voto, tanta attenzione verso la nostra proposta”

"Italia Viva è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni del 25 settembre e nelle ultime ore rileviamo una crescente attenzione nei nostri confronti. C'è la necessità di riempire la campagna elettorale di contenuti partendo dai punti dell'agenda Draghi e del futuro dell'Europa senza dimenticare la situazione immigrazione esistente nel Mediterraneo". Così il coordinatore di Italia Viva Calabria Sen. Ernesto Magorno è intervenuto nel corso del coordinamento del partito a Lamezia Terme.

"Dobbiamo lavorare per recuperare i voti che ci sono nell'enorme spazio esistente al centro, costruendo un'alleanza forte per giocare una partita che è ancora aperta. Questa campagna elettorale può essere un'opportunità per noi e per il nostro futuro", conclude.