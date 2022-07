Covid, il Bollettino. Contagi stabili al 27%, ma aumentano i ricoveri

Rimane stabile il numero dei casi in Calabria. Il bollettino odierno conta 2.201 nuovi contagi di coronavirus a fronte di 1.433 guariti, con un tasso di positività al 27,95%. Aumentano i ricoveri con 20 in reparto, mentre 5 sono i deceduti.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+707), seguita da Reggio Calabria (+679), Catanzaro (+451), Crotone (+234) e Vibo Valentia (+88) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+42). Processati 3 milioni e 482.240 tamponi da inizio pandemia (+7.876).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 138.208 (+707), mentre i casi attivi sono 47.899. Di questi, 47.762 sono in isolamento, 135 in reparto ed 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 89.114 guariti e 1.195 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 174.279 (+679) mentre gli attivi sono 14.277, di cui 14.181 in isolamento domiciliare, 93 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 159.182 i guariti ed 820 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 81.444 (+451), mentre i casi attivi sono 6.001. Di questi: 5.911 in isolamento, 83 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 75.088 i guariti e 355 i decessi.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 48.703 (+234), mentre i casi attivi sono 2.991. Di questi, 2.969 in isolamento, 22 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.465 i guariti e 247 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.710 (+88) mentre gli attivi sono 2.678. Di questi: 2.662 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 40.855 i guariti e 177 i deceduti.