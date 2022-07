Italia in Fumo, nel report di Legambiente la Calabria tra le regioni più colpite

Al 15 luglio sono già andati in fumo, in tutta Italia, oltre 25 mila ettari di bosco, mentre sono quasi 33 mila gli interventi dei Vigili del Fuoco. Numero impietosi ed in evidente aumento rispetto allo scorso anno quelli presentati nel report "Italia in Fumo" presentato da Legambiente che anticipa i dati di Ecomafia 2022. In particolare, gli interventi dei vigili per incendi boschivi sono già oltre 4 mila in più rispetto al 2021.

2021 che è stato un anno da maglia nera, con il triste record di quasi 159 mila ettari e mezzo distrutti dalle fiamme (+154,8% rispetto al 2020) ed un aumento significato di reati legati agli incendi (+27,2%) e di denunce (+19,2%). I dati per l'anno corrente, forniti da Effis, sono ancora parziali ma lasciano intravedere un trend pericolosamente in crescita.

In particolare, nel report vengono segnalate le regioni più interessate dalle fiamme. Al primo posto troviamo la Sicilia, seguita da Calabria, Puglia e Campania. Terre ricche di parchi, aree protette e siti naturali, che rischiano di essere pesantemente danneggiati e compromessi dalla mano criminale dell'uomo.