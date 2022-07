Picchiato e derubato mentre era in discoteca: indagini in corso

Una serata da dimenticare quella appena conclusa in un locale della movida di Soverato, dove nel corso dell'evento si sono verificate dapprima una rissa e, successivamente, uno scippo. Intervenuti in entrambi i casi i Carabinieri della locale compagnia, che in un primo momento sembravano essere riusciti a riportare la calma e distendere gli animi.

A distanza di poco meno di mezz'ora però, un gruppo di ragazzi avrebbe circondato un coetaneo, afferrandolo per il collo al fine di rubargli la catenina d'oro: un vero e proprio pestaggio, che lo ha costretto a ricorrere a cure mediche. I familiari della vittima hanno sporto regolare denuncia sempre ai Carabinieri.

Avviate le dovute indagini, che purtroppo non potranno avvalersi delle registrazioni di videosorveglianza: nella zona non vi sarebbero telecamere funzionanti.