Perde il controllo del camion e si schianta: traffico rallentato lungo l’A2

Poteva trasformarsi in una tragedia il brutto incidente avvenuto questa mattina, alle prime luci dell'alba, lungo l'Autostrada del Mediterraneo A2, dove un camionista ha perso il controllo del proprio mezzo nei pressi dello svincolo per accedere a Cosenza. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, anche se il malcapitato ha sfondato le barriere che delimitavano l'ingresso al sottopasso facendo un volo di circa 10 metri.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per estrarre dalle macerie il camionista e procedere alla messa in sicurezza dell'arteria stradale assieme agli agenti della Polizia Stradale. Fortunatamente il mezzo non si è ribaltato o incastrato, e l'uomo alla guida del mezzo è rimasto ferito in maniera non grave.