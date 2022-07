Controllo del territorio, fine settimana di arresti e denunce nel catanzarese

Vasta operazione di controllo del territorio quella portata a termine dai Carabinieri del Comando di Soverato, che nel fine settimana hanno svolto un'intensa attività di monitoraggio in tutto il circondario. Identificate oltre 480 persone e controllati più di 300 mezzi, sia tramite regolare pattugliamento che su richiesta specifica al 112. Eseguiti diversi arresti, denunce e segnalazioni amministrative.

A Soverato, un uomo è stato sorpreso mentre cedeva un involucro ad un terzo soggetto, ed alla vista dei militari ha rapidamente tentato la fuga, senza però riuscirci. Recuperato l'involucro, questo si è scoperto contenere circa mezzo grammo di cocaina. Perquisito, è stata rinvenuta un'ulteriore dose di stupefacente del medesimo quantitativo: motivo per il quale il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato.

Situazione differente invece a Davoli, dove i militari sono intervenuti per notificare un ordine di carcerazione a carico di un quarantatreenne originario dell'est Europa, condannato a 2 anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione per rapina ed estorsione, commessi a Soverato tra il 2008 ed il 2020.

A Montepaone invece si è verificato un caso da codice rosso: una donna, trentaseienne, ha infatti allertato i militari a seguito di una furibonda lite con il compagno, trentaquattrenne, entrambi del posto. Giungi sul posto i Carabinieri hanno subito notato alcuni segni sul collo della vittima, oltre a diversi graffi sul braccio, scaturiti a seguito di una lite per futili motivi, arrestando così l'uomo per direttissima.

Denunciato a piede libero il gestore di un locale notturno, trentacinquenne del posto, per aver organizzato uno spettacolo senza alcuna autorizzazione e senza aver richiesto il parere preventivo della commissione di vigilanza: la serata infatti sarebbe stata organizzata senza alcuna indicazione circa la capienza massima e senza alcuna uscita d'emergenza predefinita.

Diversi, invece, i giovani segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato trovato in possesso di circa 42 grammi di marijuana, e, vista la quantità, è stato altresì denunciato in stato di libertà. Un altro giovanissimo fermato mentre passeggiava è stato trovato in possesso di 4 spinelli e di 1,94 grammi di marijuana.

A Soverato, inoltre, due ragazzi sono stati denunciato per danneggiamento e furto. A Davoli un sessantasettenne è stato denunciato a piede libero dopo aver aggredito la compagna: la donna, dopo le cure medica, non ha sporto alcuna denuncia o querela.

Importanti anche gli esiti dei controlli stradali: elevate sanzioni per 2.951 euro, e sottratti complessivamente 63 punti dalle patenti. In particolare, un trentaseienne è stato denunciato in quanto trovato alla guida di un veicolo pur senza aver mai conseguito la patente. Ad un turista trentatreenne invece è stata ritirata la patente in quanto trovato alla guida in stato di ebrezza.

Arrestato, infine, un presunto piromane. Si tratta di un settantanovenne sorpreso ad incendiare la vegetazione ne pressi di un villaggio turistico: le fiamme fortunatamente non hanno interessato abitazioni o mezzi, ma hanno bruciato un'area di circa mille metri quadri. L'uomo - arrestato e trasferito in carcere - avrebbe agito con l'aiuto di due complici: uno attualmente si trova ai domiciliari mentre l'altro nelle camere di sicurezza del comando locale.