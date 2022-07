Covid, il Bollettino. Calo dei contagi che si attesta al 27,67%, ma aumentano i decessi

Lieve calo dei casi in Calabria. Il bollettino odierno conta 2.566 nuovi contagi di coronavirus a fronte di 1.822 guariti, con un tasso di positività al 27,67%. 0 in reparto ma ben 13 i deceduti.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+882), seguita da Reggio Calabria (+744), Catanzaro (+487), Crotone (+234) e Vibo Valentia (+149) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+70). Processati 3 milioni e 474.364 tamponi da inizio pandemia (+9.281).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 137.501 (+882), mentre i casi attivi sono 47.402. Di questi, 47.277 sono in isolamento, 124 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 88.905 guariti e 1.194 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 173.600 (+744) mentre gli attivi sono 13.928, di cui 13.837 in isolamento domiciliare, 89 in ospedale e 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 158.853 i guariti ed 819 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 80.993 (+487), mentre i casi attivi sono 6.127. Di questi: 6.045 in isolamento, 75 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 74.512 i guariti e 354 i decessi.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 48.469 (+234), mentre i casi attivi sono 2.992. Di questi, 2.967 in isolamento, 25 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.232 i guariti e 245 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.622 (+149) mentre gli attivi sono 2.649. Di questi: 2.633 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 40.796 i guariti e 177 i deceduti.