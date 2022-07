Covid, il Bollettino. Tasso di positività in rialzo con più di tremila casi, quattro i decessi

Ritornano a salire i casi in Calabria: questo il dato che emerge dal bollettino odierno, che conta 3.946 nuovi contagi di coronavirus a fronte di 2.603, con un tasso di positività al 29,35%. 3 in reparto e 4 i deceduti.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+1.134), seguita da Reggio Calabria (+1.058), Catanzaro (+751), Crotone (+344) e Vibo valentia (+130) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+79). Processati 3 milioni e 465.083 tamponi da inizio pandemia (+11.913).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 136.619 (+1.134), mentre i casi attivi sono 46.677. Di questi, 46.548 sono in isolamento, 128 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 88.752 guariti e 1.190 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 172.856 (+1.058) mentre gli attivi sono 13.982, di cui 13.891 in isolamento domiciliare, 88 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 158.058 i guariti ed 816 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 80.506 (+751), mentre i casi attivi sono 6.206. Di questi: 6.126 in isolamento, 69 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 73.949 i guariti e 351 i decessi.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 48.235 (+344), mentre i casi attivi sono 2.946. Di questi, 2.918 in isolamento, 28 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 45.046 i guariti e 243 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 43.473 (+130) mentre gli attivi sono 2.605. Di questi: 2.589 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 40.692 i guariti e 176 i deceduti.