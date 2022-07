Depurazione. Stop all’inquinamento, Occhiuto firma nuova ordinanza: è “tolleranza zero”

Con un breve video diffuso tramite i social il Presidente della Regione Calabria annuncia l'entrata in vigore della nuova ordinanza regionale sulla depurazione.

Roberto Occhiuto fa subito notare agli spettatori la grande scritta "Tolleranza Zero" che campeggia a tutto schermo su un monitor alle sue spalle, per poi spiegare i contenuti del documento che dovrebbe evitare situazioni di degrado ed inquinamento nel momento cloue della stagione.

"Gli autospurgo prima di fare qualsiasi intervento dovranno mandare una Pec al Comune e all’Arpacal, la quale dovrà controllare e vigilare; I Lidi, gli alberghi e le strutture ricettive dovranno controllare i loro smaltimenti e comunicarli - sempre via Pec - al Comune e all’Arpacal; I Comuni dovranno fare controlli a campione sulle zone non collettate" annuncia Occhiuto. "L’ho detto e lo ripeto: per salvaguardare il mare pulito e la salute dei calabresi tolleranza zero".