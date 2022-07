Vibo, intimidazione in un cantiere: fatte trovare cartucce e benzina

Ancora un'intimidazione in un cantiere edile, questa volta registrata nel vibonese a danno di un imprenditore già finito nel mirino della criminalità. Ignoti hanno piazzato una bottiglia di plastica piena di benzina e quattro cartucce in un cantiere operante a Piscopio, dove l'azienda stava effettuando dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e di messa in sicurezza.

Gli oggetti sono stati subito individuati dagli operai ad inizio turno, che hanno prontamente avvisato la Polizia, che ha avviato le indagini. La medesima azienda era già stata vittima di un'altra intimidazione, quando nel luglio del 2020 prese parte ad una serie di lavori presso la chiesa di Pizzo.